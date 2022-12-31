روسيا تمدّد حظر تصدير الأرز حتى منتصف 2023

مدّدت الحكومة الروسية الحظر المفروض على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 30 يونيو 2023.

وجاء في نص القرار الصادر عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم السبت: "يحظر تصدير الأرز وجريش الأرز من روسيا الاتحادية اعتبارا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2023".

يشار إلى أن الحكومة الروسية حظرت تصدير الأعلاف والأرز وجريش الأرز في 30 يونيو 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022.

وتهدف تلك القرارات إلى ضمان الأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية لهذه المنتجات ودعم الثروة الحيوانية والصناعات التحويلية.

المصدر: تاس