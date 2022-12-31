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روسيا تحظر ترخيص الأفلام التي تروّج لمجتمع الميم

أخبار روسيا

روسيا تحظر ترخيص الأفلام التي تروّج لمجتمع الميم
Gettyimages.ru
مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو
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حظرت الحكومة الروسية ترخيص الأفلام التي تروّج للمثليين والمتحولين جنسيا والمخدرات والعنف والإباحية، ونشرت نص قرار الحظر على البوابة القانونية.

وقالت في بيانها: "يحظر ترخيص أي فيلم يحتوي على معلومات حول طرق وأساليب تطوير وتصنيع العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية أو نظيراتها، والمواد التي تروج للمواد الإباحية، والعنف والقسوة والمواد التي تروّج للعلاقات الجنسية غير التقليدية والميل الجنسي نحو الأطفال وتغيير الجنس".

المصدر: نوفوستي

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