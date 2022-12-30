بوتين يقلد زوجة مدفيديف وسام التميّز

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتقليد سفيتلانا مدفيديفا، زوجة نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، وسام التميز على نشاطها في الأعمال الخيرية.

وأشير في المرسوم إلى أن الوسام منح لمدفيديفا تقديرا "لها على مساهمتها الكبيرة في العمل الخيري والأنشطة الاجتماعية".

وتترأس سفيتلانا مدفيديفا "صندوق المبادرات الاجتماعية والثقافية"، الذي تم تأسيسه عام 2008، ويهدف للحفاظ على قيم المجتمع الروسي وتعزيز التعاون الإنساني.

المصدر: نوفوستي