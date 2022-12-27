رفع علم الاتحاد السوفيتي أمام السفارة الأمريكية في موسكو (فيديو)

نظم نشطاء روس تجمعا أمام السفارة الأمريكية في موسكو، رفعوا خلاله علما عملاقا للاتحاد السوفيتي، وذلك في الذكرى 31 لانهياره.

كذلك رفع النشطاء شارة النصر (شريط غيورغفسكي)، الذي عادة ما يحمله المواطنون الروس أثناء الاحتفالات بعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وهو عبارة عن شريط متكون من لونين.

تجدر الإشارة إلى أنه في يوم 25 ديسمبر 1991، تم إنزال العلم السوفيتي من فوق مبنى الكرملين.

المصدر: وكالات