أفضل اثنين في تلاوة القرآن بروسيا يفوزان بقسيمة زيارة السعودية لأداء فريضة الحج

فاز القارئان علي علييف وأحمد بيدجييف في قراتشاي – تشركيسيا الروسية، بمسابقة تلاوة القرآن الكريم، وحصلا على جائزتهما المتمثّلة في قسائم مجانية لأداء فريضة الحج في الأراضي المقدسّة.

وأعلن عن ذلك اليوم الأحد لوكالة أنباء "تاس"، النائب الأول لوزير شؤون الجنسيات والاتصال الجماهيري والصحافة في جمهورية قراتشاي – تشركيسيا الروسية، إسلام خوبييف.

وقال خوبييف: "أقيمت هذا العام المرحلة الأخيرة من مسابقة جمهورية قراتشاي – تشركيسيا، لأفضل قارئ للقرآن الكريم في المسجد الكبير الذي افتتح مؤخرا في تشيركيسك. وشارك فيها أكثر من 30 من أفضل القرّاء من كافة مدن ومناطق قراتشاي – تشركيسيا."

وأضاف: "أصبح القارئ علي علييف من منطقة زيلينشوسك ​​الأقوى بين القراء المحترفين، كما تم اختيار أحمد بيدجييف الذي يمثل مدينة تشيركيسك من بين الفئات العمرية الكبيرة.. وحصل الاثنان على جائزتهما من رئيس الجمهورية رشيد تمريزوف."

يشار إلى أن مسابقة تلاوة القرآن الكريم، تقام في الجمهورية للمرة الثامنة بهدف التعريف بتجويد القرآن ورفع مستوى المعرفة بالدين.

المصدر: تاس