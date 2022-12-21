بوتين يعلن بدء صواريخ "سارمات" النووية العابرة للقارات مناوباتها

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم، قرب بدء صواريخ "سارمات" الاستراتيجية العابرة للقارات مناوباتها برؤوس "أفانغارد" النووية فرط الصوتية، التي تبلغ سرعتها 27000 كم في الساعة.

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وقال:" قد زادت نسبة النماذج الحديثة للأسلحة في قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية عن 91%، وتستمر عملية إعادة تسليح أفواج قوات الصواريخ الاستراتيجية بصواريخ مزوّدة برأس "أفانغارد" القتالية الفرط الصوتية.

وستبدأ قريبا ولأول مرة صواريخ "سارمات" الباليستية العابرة للقارات بأداء مناوبات قتالية. ونحن على علم بأن هناك بعض التغيرات في الجدول الزمني، لكن ذلك لن يغيّر خططنا، وكل شيء سينجز".

يذكر أن صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات يجب أن يحل محل صاروخ "فوفودا" (الشيطان) في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية. ويسمح تصميم الصاروخ بالتحليق خارج مناطق مسؤولية منظومات الدرع الصاروخية الحالية والمستقبلية وتوجيه ضربة صاروخية تفاديا لضربة مضادة.

أما الرأس القتالية "أفانغارد" التي تحملها صواريخ "سارمات" فتصل سرعتها نحو 27000 كيلومتر في الساعة.

المصدر: نوفوستي