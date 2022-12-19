أكثر من 5 ملايين لاجئ وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس منذ فبراير

قال مصدر مطلع لمراسل "تاس"، إن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى روسيا من أراضي أوكرانيا ودونباس، تجاوز 5 ملايين شخص.

وأضاف المصدر: "وفقا للبيانات الأخيرة، وصل أكثر من 5 ملايين لاجئ، بينهم أكثر من 721 ألف طفل، إلى روسيا الاتحادية منذ فبراير الماضي".

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وذكر المصدر، أن 42 ألف شخص فقط من هؤلاء اللاجئين يتواجدون حاليا في مراكز الإقامة المؤقتة بما في ذلك 12000 طفل، أما الباقون فقد انتقلوا للعيش مع أقاربهم، أو تدبروا أمور إقامتهم بطرقهم الخاصة أو غادروا روسيا إلى بلدان أخرى.

وفقا لقرار الحكومة الروسية، يتم تقديم مساعدة مادية للاجئين والمهاجرين بمبلغ 10 آلاف روبل للشخص الواحد. وبشكل إجمالي تم حتى الآن، تقديم 12.1 مليار روبل لهم.

المصدر: تاس