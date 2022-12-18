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الثلوج تتسبب في تأخير 50 رحلة في مطارات موسكو

أخبار روسيا

الثلوج تتسبب في تأخير 50 رحلة في مطارات موسكو
ria.ru
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إلغاء 13 رحلة، وتأخير 50 في مطارات فنوكوفو، ودوموديدوفو، وشيريميتيفو الروسية، بسبب الثلوج.

ووفقا لبيانات جدول مواعيد Yandex، فإنه بحلول الساعة الـ 8:29 "بتوقيت موسكو"، ألغيت 9 رحلات، وأجلت 20 أخرى في مطار فنوكوفو، وفي مطار دوموديدوفو، ألغيت رحلتان، وأجلت 22 رحلة، أما في مطار شيريميتيفو، فتم إلغاء رحلتين، وتأجيل 8.

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 وأفاد مسؤول الأرصاد الجوية في مركز "فوبوس"، يفغيني تيشكوفيتس، في وقت سابق، بأن موسكو والمناطق المحيطة بها شهدت تساقط 50% من كمية الثلوج الشهرية خلال يوم واحد.

وأضاف أن تساقط الثلوج في العاصمة موسكو، سيضيف 10 ملليمترات اليوم الأحد، وربما يتم تحطيم الرقم القياسي لهذا اليوم.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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