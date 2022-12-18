شويغو يتفقد القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو، تفقد خلال زيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية، مجموعة القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "قام وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو، بزيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية تفقد خلالها مجموعة القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

ونشرت الوزارة لقطات، ظهر فيها الوزير شويغو على متن مروحية فوق مناطق انتشار القوات، وهو يتحقق من المواقع المتقدمة للوحدات الروسية في منطقة العمليات الخاصة والتحصينات والخطوط الدفاعية. وعلى الخط الأمامي، تحدث الوزير مع العسكريين وشكرهم على أدائهم المثالي للمهام.

وفي مركز قيادة مجموعة القوات، استمع شويغو إلى تقارير من القادة حول الوضع ونشاطات الجيش الروسي في مناطق العمليات.

وخلال ذلك لفت الوزير شويغو، الانتباه بشكل خاص إلى موضوع تنظيم وتوفير الدعم الشامل للقوات، وشروط انتشار الأفراد في الميدان، وكذلك إلى عمل الوحدات الطبية وقوات الدعم الخلفية.

المصدر: نوفوستي