موسكو تدعو مولدوفا لحماية اللغة الروسية على أراضيها

دعت الخارجية الروسية سلطات مولدوفا للتركيز على تنفيذ وعود رئيسة الجمهورية مايا ساندو بحماية اللغة الروسية، وحقوق الناطقين بها في مولدوفا.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى حجب موقع "سبوتنيك مولدوفا"، والعديد من مواقع وسائل الإعلام الروسية والمولدوفية الناطقة باللغة الروسية في مولدوفا.

وأضافت أنه منذ مارس الماضي هناك حظر على البرامج الإخبارية الروسية، وتتعرض القنوات التلفزيونية الروسية للغرامات باستمرار "تحت ذريعة محاربة التضليل والتغطية المنحازة لأحداث العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) والمعلومات غير المؤكدة التي من شأنها إلحاق الأضرار الأمن القومي للبلاد".

وقالت زاخاروفا إنه "في الظروف عندما تنتهج السلطات المولدوفية سياسات متعمدة تهدف إلى خفض مستوى استخدام اللغة الروسية وإبعادها من الحياة الاجتماعية والسياسية، لا يمكن الحديث عن احترام السكان الناطقين بالروسية والاهتمام بهم".

وأضافت: "ندعو القيادة المولدوفية لعدم التلاعب بالحقائق، والتركيز على تنفيذ وعود الرئيسة مايا ساندو التي قطعتها على نفسها قبل الانتخابات، بشأن بذل قصارى الجهود حتى يكون المجال لاستخدام اللغة الروسية في البلاد عند المستوى المطلوب".

المصدر: نوفوستي