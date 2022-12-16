موسكو.. انعقاد لقاء الطاولة المستديرة موسكو بيروت في إطار المعرض الدولي الـ24 للأدب

نظم لقاء الطاولة المستديرة موسكو بيروت في إطار المعرض الدولي الـ24 للأدب المنعقد في موسكو، تزامنا مع اجتماع اتحاد خريجي الجامعات والمعاهد السوفيتية والروسية العرب المنعقد بلبنان.

وقدم علماء ومتخصصون من معهد الدراسات الآسيوية والافريقية بجامعة موسكو وجامعة بطرسبورغ وجامعة قازان الفيدرالية وجامعة الصداقة والمعهد الدولي لبيتيريم سوروكين نيكولاي كوندراتييف، وجامعة عين شمس (مصر)، خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد في موسكو يوم 2 ديسمبر في معهد الاقتصاد العالمي والأعمال والمركز العلمي والتعليمي "الدراسات العربية" التابع للجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، تقارير متنوعة، شملت الفلسفة وفقه اللغة والشؤون الدولية والسياسية والاقتصادية والعلوم الطبيعية.

وقد تزامن هذا اللقاء مع الذكرى الخمسين لتأسيس رابطة خريجي الجامعات والمعاهد السوفيتية والروسية في لبنان، والاجتماع الحادي عشر لإتحاد الجمعيات العربية لخريجي الجامعات والمعاهد السوفيتية والروسية المنعقد في بيروت يوم 2 ديسمبر 2022. وقد شارك الدكتور توني معلوف (رئيس رابطة خريجي الجامعات والمعاهد السوفيتية والروسية في لبنان) بفعالية في لقاء الطاولة المستديرة.

وأشار الدكتور سهيل فرح مدير الاجتماع، في كلمته في افتتاح هذا الاجتماع، إلى أن الحوار الثقافي والحضاري بين الدول والشعوب يدعم قيم التسامح والاحترام المتبادل بين الدول، ويساعد على التغلب على أي اختلافات. بشكل عام ، يعد فهم هذه القيم أحد الأسباب الرئيسية للقرب التاريخي للثقافتين العربية والروسية.

واشار ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير خارجية روسيا، الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط، في كلمته الترحيبية، إلى أن روسيا ودول العالم العربي تربطهما تقليديا علاقات صداقة وتعاون متبادلة المنفعة.

ومن جانبه أكد البروفيسور أوليغ ياستريبوف، رئيس الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، في كلمته الترحيبية، على أن الحوار الثنائي يتوسع باستمرار وأن الأطراف تتفاعل ليس فقط في المجالات التقليدية – السياسية والدبلوماسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والتقنية، بل وأيضا تولي المزيد والمزيد من الاهتمام للعلاقات في مجالات مهمة مثل الثقافة والتعليم والعلوم والرياضة والسياحة.

وأكد عبدالله الزبيدي، ممثل جامعة الدول العربية، على أن العالم العربي منفتح دائما للتفاعل والتعاون ويرحب بالحوار مع الحضارات والثقافات والأديان الأخرى على أساس الحفاظ على الهوية الوطنية والهوية الثقافية واحترام القوانين والعادات والتقاليد.

ولفت البروفيسور راميل خيروتدينوف، مدير معهد العلاقات الدولية في جامعة قازان الفيدرالية، الانتباه إلى أن العلاقات بين روسيا وبلدان العالم العربي والإسلامي تقليديا إيجابية، وتسهم في توطيد السلام والقضاء على الفقر، والتنمية المستدامة والحوار بين الثقافات.

وتطرق البروفيسور نور كيراباييف، و إيرينا أيدروس، مديرة مركز الدراسات العربية في جامعة الصداقة، في تقرير "روسيا – العالم العربي في سياق الحضارة العالمية"، إلى أهمية إيجاد طرق لإدراك وقراءة التراث الروحي والثقافي بشكل مشترك. وتجدر الإشارة إلى أن البروفيسور كيرابايف يهتم ومولع بدراسة الفلسفة العربية، الغنية بالاتجاهات والمدارس والأسماء.

وجاء في التقرير الذي قدمه البروفيسور يوري ياكوفيتس، رئيس المعهد الدولي بيتريم سوروكين-نيقولاي كوندراتيف، والبروفيسور سهيل فرح بعنوان "عالم الحضارات: دروس التاريخ ونظرة إلى المستقبل"، إن إنجازات مختلف الحضارات هي تراث للبشرية جمعاء.

وتجدر الإشارة ، إلى أن المشاركين في لقاء الطاولة المستديرة، أهتموا بشكل خاص بالتقارير المكرسة للتقاليد التاريخية لتطور مدارس الدراسات الشرقية في روسيا، التي قدمها، البروفيسور أوليغ ريدكين من جامعة بطرسبرغ، والدكتورة نائلة مينغازوفا من جامعة قازان الفيدرالية، حيث سلط الباحثان فيها الضوء على نقاط القوة في مدرستي بطرسبورغ وقازان للدراسات الشرقية والدراسات العربية. كما أشارا إلى خصوصية منهجية تدريس اللغة العربية، وتبادل الخبرات في تطوير وتنفيذ البرامج والدورات لتدريب المتخصصين في الدراسات العربية والشرقية في جامعة بطرسبورغ ومعهد العلاقات الدولية بجامعة قازان الفيدرالية.

وناقش المشتركون في لقاء الطاولة المستديرة، المسائل المتعلقة بمجال التعاون بين روسيا وبلدان الشرق العربي، وبصورة خاصة في المجال التجاري والاقتصادي، حيث قدمت البروفيسورة لودميلا شكفاريا، مديرة مركز الدراسات الآسيوية في جامعة الصداقة تقريرا بعنوان "التعاون التجاري والاقتصادي الروسي- العربي في ظروف عدم الاستقرار العالمي". كما قدمت البروفيسورة سفيتلانا كيريلينا، رئيسة قسم تاريخ بلدان الشرقين الأدنى والأوسط بجامعة موسكو، تقريرا بعنوان "العلاقات الثقافية الروسية العربية: الدروس والآفاق".

وقدم الدكتور محمد الجبالي، رئيس قسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس تقريرا بعنوان "روسيا والعالم العربي - ترجمة الأدبيات: الواقع والآفاق". وشاركت يلينا سافيتشيفا، استاذ مساعد في قسم نظرية وتاريخ العلاقات الدولية" بجامعة الصداقة، بمداخلة عنوانها "روسيا-لبنان: التعاون في مجال التعليم".

وقدم فيكتوريا زاريتوفسكايا، الاستاذ المشارك في قسم اللغات الأجنبية بجامعة الصداقة، تقريرا بعنوان "العصر الذهبي للأدب الروسي في النثر العربي المعاصر"، تكشف دوافع فيودر دوستويفسكي في رواية للكاتبة الأردنية كفى الزعبي "الشمس الباردة"، عن جوانب مثيرة للاهتمام من تأثير أعمال الكلاسيكي الروسي فيودر دوستويفسكي في أعمال الكتاب المعاصرين في الشرق العربي.

وقدمت ناديجدا موروزوفا من جامعة الصداقة تقريرا يتعلق بمسألة المكون الثقافي والروحي في العلاقات بين البلدان، بعنوان "العامل الاسلامي في تطوير العلاقات بين الاردن والمغرب مع دول الشرق الاوسط".

وقد ثمن جميع المشتركين في نهاية لقاء الطاولة المستديرة، المستوى الجيد لهذه الفعالية وأهميتها العلمية والعملية. وكذلك أهمية وضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بصورة منتظمة لمناقشة القضايا الرئيسية للحوار بين مختلف الشعوب والثقافات. لذلك يمكن أن يصبح عقد مثل هذه اللقاءات أمرا تقليديا وعنصرا مهما في تطوير العلوم الإنسانية.

ومن المحتمل، بناء على نتائج لقاء الطاولة المستديرة، نشر مجموعة من الأعمال التي قدمت في هذا اللقاء باللغتين الروسية والعربية.

يلينا سافيتشيفا- أستاذ مشارك في قسم نظرية وتاريخ العلاقات الدولية