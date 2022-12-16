قتلى وجرحى بانقلاب حافلة في شرق روسيا (فيديو)

أفادت السلطات المحلية بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 22 آخرون صباح اليوم الجمعة بانقلاب حافلة في إقليم خاباروفسك بأقصى شرق روسيا.

ووقع الحادث على بعد نحو 180 كم شمال شرق مدينة خاباروفسك عاصمة الإقليم، عندما كانت الحافلة المنكوبة تقل عمالا مناوبين يعملون بأحد المناجم المحلية، وفقد سائقها السيطرة عليها على طريق زلق، حسب البيانات الأولية.

وتم نقل معظم المصابين، بينهم خمس حالات خطيرة، بمروحية إلى مستشفيات خاباروفسك.

المصدر: كالات