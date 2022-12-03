ترامب الابن ينتقد زيلينسكي بشدة لقمعه الكنائس الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو

انتقد نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لقمعه الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.

وكتب نجل ترامب على "تويتر": "زيلينسكي يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. حكومته تستولي على الكنائس وتعتقل الكهنة. لعل هذا هو السبب في أنه يعد بطلا لدى الديمقراطيين. دعونا نرسل له 100.000.000.000.00 دولار أخرى دون أي محاسبة".

في وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أنشطة المؤسسات الدينية التابعة لروسيا سيتم حظرها في أوكرانيا. وفي يوم الجمعة تم نشر مرسوم يهذا الشأن صادر عن مجلس الأمن القومي والدفاع، لكي يدخل حيز التنفيذ.

في الآونة الأخيرة، تزايدت ضغوط السلطات في كييف على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو. حيث بدأت بالاستيلاء على الكنائس ومهاجمة رجال الدين والمؤمنين.

بالإضافة لذلك، تتخذ السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا قرارات دورية لحظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو في الأراضي التي تديرها.

المصدر: ريا نوفوستي