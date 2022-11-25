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الكرملين ينفي تقارير إعلامية عن خطط إعلان تعبئة جديدة في البلاد

أخبار روسيا

الكرملين ينفي تقارير إعلامية عن خطط إعلان تعبئة جديدة في البلاد
Sputnik
الكرملين، موسكو
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 أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الأنباء حول وجود رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مفادها أنه ينوي الإعلان فيها عن "تعبئة جديدة في البلاد"، ليست صحيحة.

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وأجاب بيسكوف سلبيا عن سؤال صحفي حول صحة المعلومات حول احتمال بداية تعبئة جديدة في روسيا.

وكتبت موقع "برافدا.رو" الإلكتروني، سابقا، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيوجه رسالة إلى الشعب الروسي قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الحديث في هذه الرسالة سيجري حول "تعبئة الجنود والضباط والاقتصاد على حد سواء"، وحول "قواعد اللعب العالمي الجديدة" ومصير كل المواطنين الروس.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أخبرت في 28 أكتوبر الماضي الرئيس بوتين بانتهاء التعبئة الجزئية في البلاد، التي تم إعلانها في 21 سبتمبر الماضي. وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، آنذاك أنه تم في إطار التعبئة الجزئية تجنيد 300 ألف شخص. وأضاف أنه بعد انتهاء التجنيد العادي للمجندين إلى الجيش الروسي في الخريف الجاري، ستستمر مكاتب التجنيد العسكرية في قبول المتطوعين للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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