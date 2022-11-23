سلطات دونيتسك ترفع القيود عن مغادرة الشباب في سن التجنيد

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهمورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين، رفع القيود عن سفر الشباب في سن التجنيد وتنقلهم في المناطق الروسية الأخرى نظرا لانتهاء تعبئة القوات المحلية.

وقال بوشيلين في رسالة فيديو بثت على قناته في تيليغرام: "لا توجد تعبئة في جمهورية دونيتسك الشعبية في الوقت الحالي. وقد كان هناك تساؤل هل يسمح بتنقل الأشخاص في سن الخدمة العسكرية عبر الحدود الإدارية، إلى منطقة روستوف مثلا؟. الجواب نعم، من الممكن ، ولا أرى ما يمنع. يمكن للرجال في سن الخدمة العسكرية التنقل بأمان عبر الحدود الإدارية".

في 18 نوفمبر، قال بوشيلين إن التعبئة الجديدة في جمهورية دونيتسك ستتم وفقا لمراسيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مشيرا إلى أن أي إجراءات مغايرة تجري على المستوى المحلي تعتبر غير قانونية.

في جمهورية دونيتسك، تم الإعلان عن التعبئة العامة في 19 فبراير. خلال الاستفتاء على انضمام الجمهورية لروسيا، الذي جرى في نهاية سبتمبر، لذلك لم تنظم تعبئة في الجمهورية.

في 21 سبتمبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التعبئة الجزئية في البلاد. في 28 أكتوبر ، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الرئيس عن اكتمالها. بحسب شويغو، تم استدعاء 300 ألف شخص.

المصدر: تاس