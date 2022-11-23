منظمة معاهدة الأمن الجماعي تندد بقرار بولندا منع حضور لافروف اجتماع OSCE

أعربت منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن تنديدها بقرار بولندا منع حضور الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

وقال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس في أعقاب الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع وأمناء مجالس الأمن القومي لدول المنظمة في يريفان، يوم الأربعاء، إنه "تم اليوم كذلك تبني بيان لوزراء الخارجية لدولنا بشأن خطوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتابع: "كلكم تعرفون عن هذا الحدث غير المسبوق الذي وقع مؤخرا، ونعبر في بياننا عن المعارضة الجماعية لوزرائنا إزاء قرار الدولة التي تترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أي بولندا، الذي جعل مستحيلة مشاركة الوفد برئاسة وزير الخارجية الروسي في الدورة الـ29 لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأشار زاس إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تتلق دعوة لحضور هذا الاجتماع أيضا، وذلك خلافا للممارسات العادية المتبعة منذ سنوات.

وأضاف أن وزراء منظمة معاهدة الأمن الجماعي أكدوا في بيانهم أن مثل هذه الخطوات تلحق أضرارا أكثر بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وليس بروسيا أو دول "الأمن الجماعي".

المصدر: تاس