بوتين يمدد حظر شراء الحصص في الشركات الأجنبية

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بتمديد الحظر على شراء الجهات المسجلة في روسيا حصصا في الشركات الأجنبية دون موافقة البنك المركزي الروسي.

ويشار في المرسوم، الذي تم نشره على موقع الوثائق القانونية الرسمي يوم الأربعاء، إلى إن الحظر سيستمر حتى 31 ديسمبر 2023.

وتم فرض الحظر في مارس الماضي في إطار الإجراءات المؤقتة لضمان الاستقرار المالي.

وقبل صدور مرسوم اليوم كان من المقرر أن يستمر الحظر حتى 31 ديسمبر 2022.

المصدر: نوفوستي