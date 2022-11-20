غروسي يتوجه إلى روسيا وأوكرانيا لبحث سلامة محطة زابوروجيه

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عبر قناة BFM أنه ينوي زيارة روسيا وأوكرانيا لبحث سلامة محطة زابورجيه الكهرذرية.

وقال غروسي: "سأتوجه إلى أوكرانيا وروسيا، ومحطة زابوروجيه النووية في مهمة طارئة لبحث إنشاء منطقة أمنية حول المحطة".

وأشار غروسي إلى أنه "خلال اللقاءات السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تحدث عن الحاجة إلى حماية المحطة" وقال إنه أجرى الأحد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف: "هدف الوكالة الدولية هو وقف الهجمات على محطة زابوروجيه الكهروذرية. آمل أن ننجح بالتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية، بمساعدة من الرئيس ماكرون وقادة آخرين".

تقييم الأضرار بعد قصف المحطة

وأضاف أن خبراء الوكالة سيقومون بجولة تفتيش في المحطة لتقييم الأضرار الناجمة عن القصف الأخير.

وقال: "سيجري مفتشونا جولة حول المحطة صباح الاثنين إذا سمح الوضع بذلك. الوضع في المحطة ساء أمس واليوم. في الليلة الماضية، استؤنف قصف المحطة، واستمر هذا الصباح. المحطة تضررت، لكن المفاعلات لم تتضرر".

المصدر: تاس