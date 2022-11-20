مدفيديف: ردا على مطالبات كييف باستعادة القرم.. "كييف أيضا مدينة روسية"

ذكّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأواصر التاريخ التي تربط كييف بروسيا على مر التاريخ، وأنها "ببساطة مدينة روسية ستتم استعادتها أيضا".

وقال مدفيديف إن ما يكتبه على تلغرام يأتي في سياق الرد على التهديدات الأوكرانية بـ"استعادة شبه جزيرة القرم".

وأشار ميدفيديف لحقائق لا خلاف عليها وهي أن "كييف عاصمة روسيا القديمة، وثانيا كييف من المدن الروسية الكبرى إبان الإمبراطورية الروسية وثالثا كييف عاصمة إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي".

وتابع: كييف "ببساطة مدينة روسية لطالما فكر وتحدث سكانها باللغة الروسية".

وختم بالقول: "هذا حتى يكون كل شيء واضحا تماما، بشأن ما الذي يجب أن يعود، وكيف ستتم استعادتها".

المصدر: تاس