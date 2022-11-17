الخارجية الروسية: الغرب يتجاهل استخدام كييف للألغام المضادة للأفراد

اتهم قسطنطين فورونتسوف، نائب مدير إدارة الرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الروسية، الدول الغربية بتجاهل استخدام قوات كييف للألغام المضادة للأفراد، وتلغيمها المناطق السكنية.

وقال فورونتسوف خلال الاجتماع الذي عقد في جنيف للدول الأطراف في معاهدة الأسلحة المحرمة دوليا إن الدول الغربية تتجاهل استخدام الجيش الاوكراني للألغام المضادة للأفراد والفخاخ المتفجرة بما في ذلك ضد المدنيين.

وأضاف: "في إطار حقنا في الرد، نؤكد أن القصف بالذخيرة المحشوة بالألغام المضادة للأفراد أصبح أشد في أوكرانيا منذ نهاية يوليو من هذا العام".

وأشار إلى أن الجيش الأوكراني أقدم على تلغيم مناطق سكنية في مدينة دونيتسك، وبلدات ياسينوفاتايا وماكييفكا وبانتيليمونوفكا.

وقال: هذه الألغام يمكن العثور عليها بالقرب من المرافق التعليمية والمدنية الأخرى حيث "تم تسجيل 74 إصابة بينها طفلان، ووفاة شخص واحد، وجميعهم من المدنيين.

وشدد على أن الصمت على هذه الحقائق "يؤدي لمزيد من تدهور نظام القانوني الدولي في مجال الرقابة على التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار، وروسيا لن تقبل ذلك.

وأكد "أن روسيا ستواصل التصدي للممارسات التي تأخذ المجتمع الدولي نحو مزيد من الفوضى في العلاقات الدولية، وتقوض الالتزامات بمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي وستواصل ترسيخ الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة المحرمة دوليا".

المصدر: نوفوستي