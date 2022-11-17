قديروف يكشف عن معركة ناجحة ضد قوات كييف

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على "تيلغرام" فيديو مع عسكري أوكراني وقع في الأسر "خلال معركة ناجحة" لم يكشف قديروف مكانها.

وقال قديروف مخاطبا الاستخبارات الأوكرانية: "بينما تفركون أعينكم وتؤلفون قصص الرعب على مواقعكم بعد عودة التيار الكهربائي المتقطعة، نواصل القتال ونحقق نتائج ملموسة هنا. أسير يرسل لكم تحية حارة من قوات "أحمد" الروسية. أريكم واحدا فقط حتى الآن، لأنه شرف كبير لكم رؤية جميع أسراكم الذين وقعوا في قبضتنا اليوم بمعركة ناجحة".

كما وعد قديروف بمواصلة نشر "بيانات مثيرة للاهتمام حول المعتقلين ومعداتهم المعطوبة والمدمرة".

وأضاف: "حسنا، يا ضباط أمن الدولة الأوكراني دعونا نرى من يعثر على من أولا".

يشار إلى أنه في وقت سابق، وضع "جهاز الأمن الأوكراني"، الرئيس قديروف على قائمة المطلوبين بتهمة "شن حرب عدوانية" على أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي