موسكو للقائم بالأعمال البولندي: ندعو وارسو لوقف المزايدات المعادية لروسيا بسبب حادث الصاروخين

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تدعو بولندا "لوقف المزايدات المعادية لروسيا" بشأن حادث سقوط الصاروخين على الأراضي البولندية، وعدم المشاركة في "استفزازات كييف".

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الأربعاء، إلى أنها استدعت القائم بأعمال السفارة البولندي في روسيا.

ولفتت الخارجية انتباه الدبلوماسي البولندي إلى "التأجيج المرفوض للهستيريا المعادية لروسيا في بولندا بشأن حادث سقوط الصاروخين الذي أسفر عن مقتل شخصين في بلدة بشيفودوف يوم 15 نوفمبر".

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وأضافت الخارجية الروسية أنها أكدت على أن "الجانب الروسي ينتظر من وارسو وقف كافة المزايدات المعادية لروسيا بشأن هذا الحادث"، وأعادت إلى الأذهان أن وزارة الدفاع الروسية "قدمت جميع التوضيحات بشأن عدم وجود أي علاقة لقواتنا المسلحة بهذا الحادث".

وأكدت الخارجية أنها "دعت وارسو لعدم المشاركة في الاستفزازات القذرة التي يدبرها نظام كييف، وعدم القيام باستفزازات خاصة بها".

المصدر: RT