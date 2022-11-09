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"الدوما": مشروع قرار البرلمان الأوكراني حول استقلال تتارستان خطوة وضيعة

أخبار روسيا

Globallookpress
قازان عاصمة جمهورية تتارستان
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أكد عضو مجلس الدوما عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن مشروع قرار اعتراف برلمان نازيي كييف في أوكرانيا باستقلال جمهورية تتارستان عن روسيا، خطوة وضيعة لن تؤثر على وحدة البلاد.

وقال شيريميت لوكالة "نوفوستي": "هذا كله استفزاز وضيع من النازيين الأوكرانيين الذين استولوا على كييف. هم لن يكونوا قادرين على تقويض وحدة بلادنا بمثل هذه الخطوات".

وأكد أن البلاد اليوم متّحدة أكثر من أي وقت مضى في مواجهة التهديدات الخارجية.

المصدر: نوفوستي

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