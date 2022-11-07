بوتين يعقد اجتماعا مع المواطنين لبحث التعبئة الجزئية وسماع مقترحاتهم

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد لقاء خاصا مع المواطنين للوقوف معهم على سبل دعم التعبئة الجزئية، والاستماع لمقترحاتهم.

وأشار بيسكوف إلى أن اللقاء سيعقد "في مراسم خاصة، سيعلن الكرملين عن موعدها في وقت لاحق".

وفي وقت سابق اليوم أولى الرئيس بوتين في اجتماع مع حاكم مقاطعة تفير اهتماما خاصا للتعبئة الجزئية للجيش الروسي ودعم العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال: "سألتقي بالتأكيد مع المواطنين وأبحث معهم جميع القضايا التي تهمهم، وسأستمع لمقترحاتهم بهذا الصدد".

المصدر: تاس