بوتين يوقع قانونا يمنع كشف أساليب الأمن الفيدرالي والاستخبارات خلال التعبئة العسكرية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا فدراليا يمنع كشف المعلومات حول تكتيك وأساليب جهاز الأمن الفيدرالي والاستخبارات، خلال التعبئة في الجيش الروسي.

ويستثني القانون الجديد أنشطة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي والاستخبارات الخارجية من التشريعات الناظمة للمهام الأمنية الحكومية والبلدية، بما يتيح منع الكشف عن أساليب وتكتيك الأمن والاستخبارات خلال التعبئة في الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي