حمد بن جاسم يغرد عن تكالب دول "قريبة وبعيدة" لإفشال مونديال قطر

قال رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، إنه بالتزامن مع انطلاق مونديال قطر، يتذكّر بأسف ما قام به البعض خلال السنوات الماضية لإفشال الإنجاز القطري الضخم وغير المسبوق بالمنطقة.

وفي سلسلة تغريدات على "تويتر" قال حمد: "ونحن مقبلون على حدث مهم هذا الشهر إذ تستضيف بلادي مونديال كرة القدم، فإن المرء يتذكر بأسف ما قام به البعض من حملات مريرة (للتشكيك) في جاهزية قطر لهذه البطولة العالمية ومحاولة إحباطها تحت ذرائع عديدة".

ولفت إلى أنه رغم عدم اهتمامه بكرة القدم التي يحبها أغلبية الشعب القطري، إلا أنه مهتم بالبطولة التي تستضيفها بلاده.

ومع أنني لست من هواة كرة القدم التي يحبها أغلبية الشعب القطري فإنني مهتم بالبطولة التي تستضيفها بلادي، ومع أن هناك بعض الملاحظات وجوانب النقد لدي ولدى كل وطني غيور — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 5, 2022

وتابع: "ومع أن هناك بعض الملاحظات وجوانب النقد لدي ولدى كل وطني غيور فلا بد أن نعترف أن ما تحقق من إنجازات لاستضافة البطولة وتنظيمها على أرض بلادي خلال السنوات الماضية وحتى اليوم أهم بكثير من أخطاء وقعت هنا وهناك"، مشيرا إلى أن هذه الأخطاء يجب أن تؤخذ في الحسبان وتصحح في الحاضر والمستقبل.

وشدد حمد بن جاسم على أنه رغم تكالب الكثير من الدول القريبة والبعيدة لمحاولة إفشال بطولة كأس العالم "فمن المهم أن نتفق أن قطر حققت إنجازاً مهماً وعملاً كبيراً يستحق الإشادة، وينبغي على الجميع استخلاص العبر والدروس"، حسب قوله.

فلا بد أن نعترف أن ما تحقق من إنجازات لاستضافة البطولة وتنظيمها على أرض بلادي خلال السنوات الماضية وحتى اليوم أهم بكثير من أخطاء وقعت هنا وهناك مع أنها يجب أن تؤخذ في الحسبان وتصحح في الحاضر والمستقبل، ورغم تكالب الكثير من الدول القريبة والبعيدة لمحاولة إفشال البطولة — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 5, 2022

وتوقع حمد أن يشن المشككون حملات جديدة في النقد المغرض أثناء البطولة والتقليل من أهمية الإنجاز والتركيز على الأخطاء التي تحصل في أي حدث عالمي، موضحا أنه يجب على القطريين ألا ينساقوا وراء هؤلاء.

وأضاف مختتما تغريداته: "مع أننا نحن القطريين والمخلصين في العالم العربي نرحب بكل نقد بناء وواقعي".

ولكننا يجب أن لا ننساق وراء هؤلاء مع أننا نحن القطريين والمخلصين في العالم العربي نرحب بكل نقد بناء و واقعي. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 5, 2022

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر فى الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، من المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا ضخما بعد الإقبال الكبير على شراء تذاكر المباريات، المقرر إقامتها على 8 استادات تم تجهيزها لاستضافة العرس العالمي.

المصدر: "تويتر"