قتلى وإصابات بحريق ضخم في وسط روسيا

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بحريق كبير اندلع الليلة الماضية في مطعم بمدينة كوستروما في وسط روسيا، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن مصادر في السلطة المحلية.

وقالت إدارة الطوارئ في مقاطعة كستروما إن الحريق طال مساحة تبلغ 3.5 ألف متر مربع، مشيرة إلى انهيار سقف المبنى المنكوب بالكامل.

وتم إجلاء 250 شخصا من مبنى المطعم، و15 شخصا آخرين من مبنى مجاور له.

وأكد مكتب المدعي العام في كوستروما أن استخدام ألعاب نارية يعتبر من الأسباب المحتملة للحريق.

وذكرت السلطات أنه تم احتواء الحريق، الذي شارك في إخماده 50 رجل إطفاء و20 قطعة من المعدات.

المصدر: وكالات