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موسكو: واشنطن تمارس التضليل في تبريرها عدم إصدار التأشيرات للروس

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موسكو: واشنطن تمارس التضليل في تبريرها عدم إصدار التأشيرات للروس
Globallookpress
السفير الروسي في واشنطن اناتولي انتونوف
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أكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة تمارس التضليل، بتبريرها أسباب عدم إصدارها التأشيرات الأمريكية للروس عبر قنصلياتها في روسيا.

وقال أنطونوف للصحفيين: "اليوم لم يقدم أي طلب للقناصل الأمريكيين في موسكو، وكل الحديث عن عدم وجود عدد كاف من العمال القنصليين الأمريكيين في موسكو، وأنه لهذا السبب لا يصدرون التأشيرات للروس، كلام فارغ".

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وشدّد على أن روسيا لا تحاول خلق صعوبات لموظفي سفارة الولايات المتحدة في موسكو وأنه يتم حل جميع المسائل و"النظر فيها على الفور".

المصدر: نوفوستي

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