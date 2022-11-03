بوتين يصدر مرسوما بصرف 195 ألف روبل إضافية للعسكريين

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بصرف 195 ألف روبل إضافية لمرة واحدة للعسكريين الذين تم استدعاؤهم للتعبئة الجزئية في الجيش الروسي، تضاف إلى مستحقاتهم الشهرية.

وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وزير المالية أنطون سيلوانوف، بالإشراف شخصيا على صرف مستحقات العسكرين في مواعيدها، بواقع 195 ألف روبل شهريا.

والحد الأدنى للمستحقات الشهرية للملتحقين بالعملية الروسية في أوكرانيا من الجنود يبلغ 195 ألف روبل، تصل إلى 400 ألف روبل شهريا حسب الرتبة والاختصاص.

يذكر أن الدولار يساوي زهاء 61 روبلا.

المصدر: RT