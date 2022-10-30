مندوب روسيا الدائم في جنيف: لا توجد منصة لمفاوضات تسوية في أوكرانيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أنه لا توجد منصّة للتفاوض على التسوية في أوكرانيا، مبينا في الوقت ذاته أنه لا توجد مقترحات نشطة من قبل كييف.

وقال الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "لا توجد مقترحات نشطة يمكن اعتبارها أساسا لإجراء اتصالات سياسية لاحقة. لسوء الحظ، يجب أن نعترف بأنه لا يوجد في الوقت الحالي أي منصة للمفاوضات الدبلوماسية لحل هذه الأزمة".

وشدّد غاتيلوف على أن موقف كييف من ضرورة سحب القوات الروسية "لا يمكن أن يكون نقطة انطلاق للمفاوضات".

المصدر: تاس