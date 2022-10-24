الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية أعدها أنصار "داعش" في بياتيغورسك

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB عن اعتقال بعض أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة بياتيغورسك بإقليم ستافروبول الروسي، بتهمة الإعداد لتفجيرات في قسم الشرطة بالمدينة.

وأشارت الهيئة إلى أنها حصلت على اعترافات تؤكد ذلك.

وقد تم الكشف عن النشاط الإجرامي لخلية سرية من أنصار "داعش" وقمعها، حيث عثرت الأجهزة الأمنية أثناء عمليات التفتيش على مكونات عبوات ناسفة، وخرائط لتجميع القنبلة.

وقد صنفت المحكمة العليا الروسية تنظيم "داعش" كمنظمة إرهابية بموجب قرار صدر في 29 ديسمبر من عام 2014.

المصدر: RT