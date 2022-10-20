دبلوماسي روسي: الناتو مستعد لتدمير أوكرانيا في مواجهته مع روسيا

أكد نائب المندوب الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مكسيم بوياكيفيتش، أن حلف الناتو مستعد لتدمير أوكرانيا عن بكرة أبيها في المواجهة مع روسيا.

وقال الدبلوماسي خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة، يوم الخميس، إنه "من الواضح أنه في سعيهم لمواجهة روسيا من خلال الحرب بالوكالة، لا يسعى ممثلو العديد من دول الناتو إلى الحرب حتى آخر أوكراني فحسب، بل ومستعدون مبدئيا لتدمير أوكرانيا بأسرها".

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وتابع: "لا يوجد تفسير آخر للسعي المهووس لتزويد نظام كييف بالأسلحة، وفي الوقت ذاته إقناعه بالامتناع عن الجهود السياسية والدبلوماسية للتسوية. وهم يحرضون نظام كييف على مواصلة الأعمال القتالية وتنفيذ هجمات على الأراضي الروسية بشكل متعمد".

وأشار بوياكيفيتش إلى أن إعلان الأحكام العرفية في المناطق الروسية الجديدة "يضفي الصفة الرمسية على الأوضاع التي قد ترتبت في الواقع على خلفية استمرار العمليات القتالية ضد بلادنا بمشاركة فعالة من قبل حلف الناتو العسكري العدواني".

وأضاف أن "ذلك يؤكد أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة في مواجهته الجيوسياسية مع روسيا"، وأن "خطوات روسيا ستكون مماثلة ومناسبة لحجم المخاطر التي تهددنا".

المصدر: نوفوستي