 
مباشر

العاصمة موسكو تعلن اكتمال التعبئة الجزئية

أخبار روسيا

العاصمة موسكو تعلن اكتمال التعبئة الجزئية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzws

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن التعبئة الجزئية في العاصمة قد اكتملت وأنه تم إنجازها بشكل كامل.

وقال العمدة إن نقاط التجميع للتعبئة سيتم إغلاقها بداية من اليوم في الساعة 14:00، كما أن  أوامر الاستدعاءات التي تم إرسالها للالتحاق بمراكز التعبئة في موسكو فقدت مفعولها.

وأضاف سوبيانين أن التعبئة كانت اختبارا كبيرا للعديد من العائلات في موسكو، ولكن تم إنجاز المهام بفضل مسؤولية ووطنية سكان المدينة.

وبدأت التعبئة في روسيا بأمر رئاسي يوم 21 سبتمبر الماضي.

وفي يوم 14 أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعبئة الجزئية في البلاد ستكتمل في غضون أسبوعين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا