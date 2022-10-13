الحكومة الروسية تقرر إنشاء شركة "سخالين -1"

قرر مجلس الوزراء الروسي إنشاء شركة " سخالين-1 ذات المسؤولية المحدودة"، لتكون المشغل الجديد للمشروع الذي يحمل نفس الاسم.

وجاء في القرار "إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة سخالين 1.. موقع الشركة هو مدينة يوجنو ساخالينسك".

ووفقا لوثيقة نشرت على موقع المعلومات القانونية، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية بموجب مرسوم أصدره يوم الجمعة الماضي، بإنشاء مشغل روسي جديد لمشروع "سخالين 1"، والذي سينقل حقوق والتزامات شركة "Exxon Neftegaz Limited".

وامتلك المشغل السابق لمشروع "سخالين 1"، شركة "Exxon Neftegaz Limited" التابعة لشركة "ExxonMobil"، 30% من المشروع.

وفي مارس الماضي، أعلنت الشركة عن نيتها الانسحاب من المشروع، وفي أبريل إدخال نظام "القوة القاهرة"، ونتيجة لذلك توقف المشروع تقريبا.

وتوقف إنتاج الغاز والنفط تماما في مشروع "سخالين" حاليا، كما أن المشاركين في برنامج "سخالين 1" هم شركة "روس نفط" بنسبة 20%، وسوديكو اليابانية بنسبة 30% و "Indian ONGC" بنسبة 20%.

المصدر: نوفوستي