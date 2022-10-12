وزارة الداخلية الجورجية تنفي تورط تبليسي في انفجار جسر القرم

نفى نائب وزير الداخلية الجورجي، الكسندر داراخفيليدزه، تورط بلاده في انفجار جسر القرم، مؤكدا أن الشبهات التي أحاطت بالجمارك الجورجية لم تثبت.

وقال داراخفيليدز للصحفيين الأربعاء إن "جورجيا لا علاقة لها بحادث التفجير، والرقابة الجمركية في جورجيا تشمل الشحنات الواردة وشحنات الترانزيت.. من جهتنا لم نسجل أية شبهات".

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم الأربعاء أن من يقف خلف الهجوم الإرهابي على جسر القرم هي المديرية الرئيسية للمخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، التي يرأسها كيريل بودانوف وموظفوها وعملاؤها.

ووفق بيانات الأمن الفيدرالي الروسي فقد شارك في نقل الشاحنة مواطنون من أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا. وقد تم اعتقال خمسة مواطنين من روسيا وثلاثة أوكرانيين ومواطنا أرمينيا شاركوا في الإعداد للجريمة.

المصدر: ريا نوفوستي.