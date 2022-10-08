موسكو: الإشارات التي تصلنا من واشنطن غير واضحة

قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الإشارات التي تتلقاها موسكو من الولايات المتحدة على الصعيد الأوكراني، تجمع بين العداء الاستفزازي، والتلميح بإمكانية الحوار.

وأضافت: "لم تكن إشارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين واضحة في هذا الصدد. فقد أعلن أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للاستجابة إذا أظهرت موسكو "أي نوايا جدية". في حين أنه قبل أسبوعين، نفى تماما إمكانية إيجاد حل دبلوماسي".

وتابعت: "مع ذلك، فإن الشيء الرئيسي هو الخطوات الحقيقية للأمريكيين وأتباعهم، والتي تتناقض بشكل كلي مع الخطاب الاستعراضي المحب للسلام".

وأشارت زاخاروفا إلى أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا آخذة في الازدياد، و"مباشرة على الأرض" يزداد عدد المرتزقة والمدربين الغربيين".

المصدر: نوفوستي