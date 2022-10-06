ماتفيينكو: مزاعم الغرب بإمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي مسرحية سخيفة

صرحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو بأن الغرب استنفد جميع حججه لتشويه سمعة روسيا وبدأ بالحديث عن تهديد نووي روسي وهذه كذبة أخرى.

وأضافت أن الغرب يحاول بهذه الأفعال تعزير "الروسوفوبيا" العالمية، مشيرة إلى أن هذه المحاولات هي مسرحية غربية مزيفة.

وتعليقا على تقارير وسائل الإعلام الغربية بشأن إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا قالت ماتفيينكو: إن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث مرارا في هذا الموضوع.

وأكدت أن روسيا ليس لديها أي خطط لتهديد أحد بالسلاح النووي كونه للردع فقط.

المصدر: نوفوستي