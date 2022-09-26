بيسكوف: المجرم الذي فتح النار على مدرسة إيجيفسك من الفاشيين الجدد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن تحديد هوية المجرم الذي فتح النار على مدرسة إيجيفسك صباح اليوم، مشيرا إلى أنه كان عضوا في مجموعة من الفاشيين الجدد.

وكان محققو لجنة التحقيق الروسية قد توصلوا إلى هوية المجرم، وهو أحد خريجي هذه المدرسة، ويدعى أرتيوم كازانتسيف، من مواليد عام 1988، وهو من سكان مدينة إيجيفسك. وتخضع شخصيته ووجهات نظره ومواقفه الآن للدراسة. حيث يجري التحقيق بشأن تمسكه بآراء الفاشية الجديدة والأيديولوجية النازية، ويجري التفتيش الآن في مكان إقامة المجرم.

وكان شخص مجهول قد أطلق النار على المدرسة رقم 88 في مدينة إيجيفسك بجمهورية أودمورتي، ثم انتحر. وبحسب أحدث البيانات، فقد وقع ضحية الحادث 13 شخصا، بينهم 7 قاصرين، وأصيب 14 طفلا و7 بالغين. وقد أعلنت الجمهورية الحداد الرسمي ثلاثة أيام بدءا من اليوم الاثنين 26 سبتمبر.

وتابع بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعطى جميع التعليمات اللازمة لكافة السلطات الإقليمية والفدرالية لحل جميع القضايا المتعلقة بهذا الحادث، حيث أجرى الرئيس محادثات هاتفية مع حاكم الجمهورية، ألكسندر بريتشالوف، ومع نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، ووزير الصحة، ميخائيل موراشكو، ووزير التعليم، سيرغي كرافتسوف، حيث أقلع الأخير بالفعل في طريقه إلى إيجيفسك.

المصدر: نوفوستي