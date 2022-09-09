الكرملين يحدد مواضيع المحادثات بين بوتين وأردوغان في سمرقند

صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن التحضير يجري لمحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سمرقند.

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وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الزعيمين سيناقشان موضوع صفقة الحبوب، وكذلك توريد المواد الغذائية الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "إن الحوار بين بوتين وأردوغان ممكن وضروري ويجري إعداده بالفعل، والذي سيعقد، كما نتوقع، في سمرقند. هذه المحادثة حان وقتها. ونحن نرى أن اتفاقات اسطنبول بشأن الحبوب يجري تنفيذها. ونحن نرى تحديدا أن هذا التنفيذ لا يعطي ولا يجلب أي فوائد للدول الفقيرة، والبلدان الفقيرة، لأن سفينتين فقط بشحن من المواد الغذائية وصلتا إلى هذه البلدان الفقيرة".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية في هذا السياق إلى أن "هذا هو الموضوع الأول الذي يحتاج بالطبع للمناقشة"، مضيفا قوله: "وبالطبع أيضا موضوع وصول السلع الغذائية الروسية إلى الأسواق العالمية".

يشار إلى أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون ستعقد في سمرقند يومي 15 و16 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي