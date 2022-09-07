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روسيا: القوات الأوكرانية تصوب نيرانها على الوحدات الأكثر هشاشة في زابوروجيه

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روسيا: القوات الأوكرانية تصوب نيرانها على الوحدات الأكثر هشاشة في زابوروجيه
Sputnik
محطة زابوروجيه النووية
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أكد ممثل الوفد الروسي في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألكسندر شيفتشينكو، أن الهجمات على محطة الطاقة النووية زابوروجيه تهدد سلامتها وأمنها البنيوي.

وقال شيفتشينكو إن نيران القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف الوحدات الأكثر هشاشة في محطة زابوروجيه ما قد يؤدي بصورة متعمدة إلى خلق خطر وقوع حادث إشعاعي واسع النطاق.

وأضاف الدبلوماسي الروسي اليوم الأربعاء، في كلمته خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة وخصص لـ"يوم العمل الدولي ضد التجارب النووية": "أما فيما يتعلق بأمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي ورد ذكرها اليوم، فإن التهديد الرئيسي يتمثل في القصف المتواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".

ولفت إلى أن الهجمات على المحطة تهدد أمنها البنيوي، "وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مبينا أن هذا القصف "مستمر عمليا بشكل يومي"، موضحا أن "القوات المسلحة الأوكرانية توجه نيران القذائف إلى أكثر النقاط عرضة للخطر في المحطة، مما يؤدي عمدا إلى خطر وقوع حادث إشعاعي واسع النطاق".

وأضاف شيفتشينكو في كلمته: "نوزع إحصائيات عمليات القصف هذه كوثائق رسمية للجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونحن نحث الوفود على الاطلاع عليها".

 

المصدر: تاس

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