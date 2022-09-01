الدفاع الروسية تنشر ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقام المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف بعرض المستجدات في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن النظام في كييف حاول، صباح اليوم الخميس، الأول من سبتمبر، إجراء استفزاز كبير لعرقلة وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حيث هبطت مجموعتان تخريبيتان على ساحل خزان كاخوفكا في الساعة 06:20 صباحا، على بعد 3 كيلومترات شمال شرقي المحطة، بعدد إجمالي يصل إلى 60 شخصا على 7 زوارق عالية السرعة.

إقرأ المزيد

إلا أن قوات الحرس الوطني الروسية، القائمة على حراسة منطقة المحطة النووية، تمكنت من اكتشاف مجموعات التخريب وتحييدها في منطقة الإنزال. كذلك، ولقمع محاولة الاختراق، وتدمير المخربين الأوكرانيين، وصلت وحدة من القوات المسلحة الروسية لتعزيز جنود الحرس الوطني، كما شاركت أيضا مروحيات الطيران التابعة للجيش الروسي.

كذلك أحبطت وحدات من القوات المسلحة الروسية محاولة أخرى، في حوالي الساعة السابعة صباحا، لإنزال القوات للاستيلاء على محطة الطاقة النووية، كما جرت محاولة أخرى لإنزال قوة هجومية تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على بعد بضع كيلومترات من منطقة قرية "فودينويه"، على زورقين ذاتيي الدفع خرجا من قرية نيكوبول. وقد نجحت القوات الروسية في إغراق الزورقين مع قوات الإنزال التكتيكي للقوات المسلحة الأوكرانية.

بدءا من الساعة الثامنة، حاول نظام كييف عرقلة مرور بعثة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الأراضي الخاضعة لسيطرته إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حيث قصفت المدفعية الأوكرانية أراضي المحطة، ومكان اجتماع بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع المتخصصين الروس في منطقة قرية فاسيلييفكا، وكذلك طريق تحرك الخبراء إلى إنيرغودار. كما انفجرت 4 قذائف على بعد 400 متر من المفاعل الأول لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

على الرغم من جميع تلك المحاولات الفاشلة، تمكن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حيث يؤكد الجانب الروسي على استعداده لقبولهم بأمان كامل لمزيد من العمل. وعلى الرغم من صعوبة الوضع في محطة الطاقة النووية، إلا أنه تحت السيطرة التامة.

على الجانب الآخر، يواصل النظام في كييف محاولاته الفاشلة لإطلاق عمليات هجومية في اتجاه نيكولاييف – كريفوي روغ. إلا أن القوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية ألحقت هزيمة كبيرة بالوحدات الهجومية واحتياطيات القوات الأوكرانية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، في سياق الأعمال العسكرية في هذا الاتجاه، فقد العدو 31 دبابة، و22 مركبة قتال مشاة، و18 مركبة قتالية مصفحة أخرى، و8 شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، و17 وحدة من المركبات الخاصة، وأكثر من 350 من الأفراد العسكريين.

كما تم إحباط محاولة هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف نتيجة للضرر الذي لحق بوحدات اللواء الميكانيكي رقم 14 في منطقة قرية "روسكيي تيشكي". وبلغت خسائر العدو أكثر من 50 شخصا، كما حاول الجنود الناجون من اللواء، والبالغ عددهم 56 شخصا الانسحاب باتجاه خاركوف.

وعند دخول الضواحي الشمالية الغربية لمدينة سالتوفكا، تعرض جنود اللواء رقم 14 للقوات المسلحة الأوكرانية لإطلاق نار من مواقع تشكيل كراكن القومي المتطرف، الذي قتل معظمهم.

كذلك فقد تمت تصفية أكثر من 100 عنصر من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة، و15 وحدة من المعدات العسكرية بضربات من أسلحة فائقة الدقة للقوات الجوية والفضائية الروسية عند نقطة الانتشار المؤقت لوحدات اللواء الآلي رقم 93 في منطقة قرية تشاسوف يار بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك فقد رفض أفراد وحدات اللواء الميكانيكي رقم 72 في منطقة "أرتيوموفسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية، اتباع أوامر القيادة، وتركوا مواقعهم، وغادروا إلى المؤخرة، بسبب الخسائر الفادحة ونقص المعدات والأسلحة والدعم الناري.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية