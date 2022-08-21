مقتل 16 شخصا في حادث مروري مروع في منطقة أوليانوفسك

ارتفع عدد القتلى نتيجة للحادث المروري الذي وقع لحافلة وشاحنتين في منطقة ميكولايف في منطقة أوليانوفسك إلى 16 شخصا، بحسب مصدر من خدمة الطوارئ لوكالة تاس.

أفاد المصدر لوكالة تاس "لقد ثبت الآن أن 15 شخصا كانوا في الحافلة الصغيرة وشخص واحد كان في الحافلة الكبيرة لقوا حتفهم نتيجة للحادث، فيما تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، وتم السماح لشخص واحد بتلقي العلاج في العيادات الخارجية".

فيما كانت الحصيلة السابقة هي وفاة 15 شخصا.

وفقا للإدارة الإقليمية لوزارة الشؤون الداخلية، سائق الشاحنة الثقيلة خرج عن مساره وقادالشاحنة بالاتجاه المعاكس واصطدم بحافلة "ميني فان". نتيجة للحادث، توفي سائق الشاحنة الثقيلة واثنين من المواطنين من "الميني فان". ولم يكن هناك اطفال بين بين القتلى والجرحى.

على إثر الحادث أمر حاكم منطقة أوليانوفسك، أليكسي روسي، لاتخاذ الاجراءات اللازمة. فقد كتب روسي على قناته في تيليغرام: "خدمات الطوارئ حاليا متواجدة في المكان. أعطيب تعليمات لتقديم كل المساعدة الطبية اللازمة والوقوف على اسباب الحادث".

وأضاف أن أربعة من المصابين في حالة خطيرة: "الآن أطباء مستشفى منطقة ميكولايف يبذلون كل في بوسعهم من أجل إنقاذ حياة أربعة ناجين من حادث مروع. ثلاثة رجال وامرأة واحدة في حالة خطيرة. كافة وسائل الرعاية الطبية اللازمة يتم توفيرها. ونحن نجهز ثلاثة منهم لنقلهم إلى المركز الإقليمي المتخصص في إصابات الحوادث، الواقع في أوليانوفسك".

المصدر: تاس