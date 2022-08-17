 
مباشر

وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تنوي تفجير جسر في مدينة سومي

أخبار روسيا

وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تنوي تفجير جسر في مدينة سومي
Legion-Media Pictorial Press
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmsk

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن الجيش الأوكراني يخطط لتفجير جسر في مدينة سومي شرق أوكرانيا واتهام القوات الروسية بتوجيه ضربات عشوائية للبنى التحتية.

وقال ميزينتسيف: "لدينا معلومات على درجة عالية من الدقة أنه بالقرب من الحي السكني ستارويه سيلو في مدينة سومي، قامت وحدات من القوات الأوكرانية بتلغيم الجسر الواقع فوق نهر بسول والطرق المودية إليه، وكذلك جوانب الطريق السريع المجاور، في حين أن السكان لم يتم تحذيرهم عمدا".

ولفت إلى أن القوات الأوكرانية تخطط لاتهام روسيا بتوجيه ضربات عشوائية، ونشر هذا العمل الاستفزازي على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا