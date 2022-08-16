شويغو: الأسلحة الروسية أظهرت أفضل مزاياها في القتال

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن الأسلحة الروسية أظهرت أفضل مزاياها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال شويغو خلال افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي اليوم الثلاثاء: "الأسلحة الروسية أثبتت أفضل مزاياها في المعارك".

كما لفت شويغو إلى أن العملية الخاصة بددت أسطورة "السلاح الفائق" الذي يزود الغرب أوكرانيا به ويزعم أنه قادر على قلب المعادلة في الجبهة.

مع ذلك، أشار شويغو إلى أن روسيا تدرس بعناية، العينات المغتنمة من الأسلحة الغربية، وقال: "نأخذ في الاعتبار المزايا والصفات الخاصة بها من أجل تحسين أساليب إجراء العمليات القتالية وزيادة فعالية الأسلحة الروسية".

وأكد الوزير أن روسيا تتطلع لتوسيع التعاون مع الدول الإفريقية في مجال التعاون العسكري والعسكري التقني، وخص بالذكر حضور "قادة عسكريين بارزين من الدول الصديقة هي بوروندي، وجمهورية غينيا، والكاميرون ومالي والسودان وأوغندا وتشاد وإثيوبيا وجمهورية جنوب إفريقيا" لمؤتمر موسكو للأمن الدولي هذا العام.

المصدر: وكالات