برلماني روسي: اختراق طائرة بريطانية لأجواء روسيا استفزاز

صرح النائب في مجلس الدوما الروسي أوليغ موروزوف بأن اختراق الأجواء الروسية من قبل طائرة بريطانية يعتبر "استفزازا".

وقال البرلماني في حديث لوكالة "نوفوستي"، يوم الاثنين: "إن كان مستوى توتر الأوضاع الدولية مختلفا، لكان من الممكن أن نصفه بأنه حادث حدودي. لكن اليوم هذا يشبه استفزازا ومحاولة لاختبارنا".

وأضاف: "كشرنا لهم عن أنيابنا العسكرية وأريناهم صبرنا".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان وزارة الدفاع الروسية أن طائرة استطلاع بريطانية اخترقت الأجواء الروسية بالقرب من رأس سفياتوي نوس في مقاطعة مورمانسك بشمال روسيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة "ميغ 31" تابعة للقوات الجوية الروسية طردت الطائرة البريطانية من أجواء روسيا.

المصدر: نوفوستي