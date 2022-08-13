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إستونيا تنسحب من صيغة 16+1 احتجاجا على رفض الصين إدانة روسيا

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إستونيا تنسحب من صيغة 16+1 احتجاجا على رفض الصين إدانة روسيا
Gettyimages.ru
علم إستونيا
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أعلن وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، أن بلاده انسحبت من صيغة التعاون الدولي 16+1 التي تقودها الصين، احتجاجا على رفض بكين إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال رينسلو في تصريح لوكالة "بلومبرغ" إن رفض إدانة بكين العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "كان بالتأكيد عاملا أخذناه في الاعتبار عند اتخاذ القرار بالانسحاب".

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وأضاف أن "صيغة التعاون لم ينتج عنها أي نتيجة سياسية مهمة"، مشيرا إلى أن بلاده "تفضل إقامة علاقات مع بكين من خلال الاتحاد الأوروبي".

وصيغة 16 + 1 هي شكل من أشكال التعاون بين الصين ودول شرق ووسط أوروبا، والذي يتسم أساسا بطابع تجاري واقتصادي واستثماري، ولكنه يغطي في الوقت نفسه قضايا العلاقات في مجال الثقافة والسياحة، العلم والتعليم.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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