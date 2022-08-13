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الدفاع الروسية: النازيون يتحصنون بمدرستين في خاركوف ودونيتسك

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الدفاع الروسية: النازيون يتحصنون بمدرستين في خاركوف ودونيتسك
Sputnik
رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نازيي قوات كييف احتلوا مدرسة في مدينة غوتا بمقاطعة خاركوف، ومدرسة في بلدة ياسنايا بوليانا بجمهورية دونيتسك للتحصن بهما واستخدامهما مستودعات للذخيرة.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن مسلحي كتيبة "القطاع الأيمن" يتمركزون في مبنى مدرسة في مدينة غوتا بمقاطعة خاركوف مع تعمّد عدم تحذير السكان المدنيين".

وأضاف أن "النازيين يتحصنون في مبنى مدرسة الاقتصاد والهندسة رقم 65 في بلدة ياسنايا بوليانا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ويستخدمونها مستودعا للذخيرة، دون إجلاء سكان المنازل المجاورة".

وتابع: "أما في مدينة نيكولايف، فاحتلوا روضة الأطفال رقم 117 الواقعة في شارع شوسينيا، ونشروا فيها المدافع والذخيرة، دون أن يجلوا سكان المناطق المجاورة عمدا"، لاتخاذهم دروعا بشرية وتفادي القصف الروسي لهم.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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