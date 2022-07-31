عقيدة البحرية الروسية الجديدة في خمس نقاط
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على مرسومين حول إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي.
وتتضمن العقيدة البحرية الروسية الجديدة النقاط التالية:
-يعتبر نهج الولايات المتحدة نحو الهيمنة في المحيطات العالمية بمثابة تحد رئيسي للأمن القومي لروسيا لاتحادية.
-عدم وجود عدد كاف من القواعد ونقاط التمركز خارج حدود روسيا الاتحادية المخصصة لتموين السفن التابعة للقوات البحرية الروسية، يعتبر نقطة خطرة.
-تعتبر مضائق الكوريل والبلطيق والبحر الأسود والجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط مهمة لضمان الأمن القومي لروسيا.
-تتضمن العقيدة البحرية، وجود نقاط ضمان لوجستية- فنية في البحر الأحمر.
- تنص العقيدة البحرية الجديدة على تطوير مرافق الإنتاج لبناء سفن حاملة للطائرات حديثة للقوات البحرية.
المصدر: إنترفاكس