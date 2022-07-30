زاخاروفا عن جولة بيلوسي الآسيوية: كل ما يحدث في السياسة الأمريكية سريالي

علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى عدد من الدول الآسيوية، واحتمال زيارتها لتايون رغم تحذيرات الصين.

وكتبت زاخاروفا عبر "تيليغرام": "أود أن أصف رحلات بيلوسي بالمغامرة العسكرية والسياسية الخطيرة، ومن ناحية أخرى هي رحلات بين المنام والواقع".

وأضافت: "كل ما يحدث في السياسة الأمريكية غير ملائم وسريالي".

وبدأت بيلوسي جولة آسيوية ستزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة.

وأفيد بأنها تنوي زيارة تايوان، لكنها رفضت التعليق على هذه المعلومات، متعللة بمتطلبات أمنية.

المصدر: "نوفوستي"