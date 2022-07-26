روسيا تؤيد مطالبة "طالبان" بإعادة الأصول الأفغانية التي سرقتها الولايات المتحدة

صرّح زامير كابولوف، مبعوث الرئيس الروسي لأفغانستان، بأن روسيا تدعم مطالب حركة "طالبان" الحاكمة الآن في أفغانستان، بإعادة الأصول الأفغانية التي سرقتها الولايات المتحدة.

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قال كابولوف متحدثا أمام المؤتمر الدولي" أفغانستان: الأمن والتنمية الاقتصادية" الذي عقد في طشقند:" أؤيد تأييدا كاملا الوزير (الخارجية الأفغانية بالوكالة أمير خان) متقي، الذي طالب باستعادة، دون قيد أو شرط، سبعة مليارات دولار المجمدة (في أمريكا) المملوكة لأفغانستان، والتي هي من حيث الجوهر مسروقة من قبل الولايات المتحدة".

ووصف المبعوث الرئاسي الروسي لأفغانستان سرقة 7 مليارات دولار من بلد يعيش سكانه بأقل من دولار واحد في اليوم بأنه "جريمة".

ولفت كابولوف أيضا إلى أن "الأمر نفسه ينطبق على المساعدات الإنسانية لأفغانستان البالغة 2.5 مليار دولار المجمدة في حسابات البنك الدولي، والتي يتم إعادتها بعد ذلك إلى الأفغان بشكل منافق، وإلغاء تجميدها على أجزاء، وهذا أمر مثير للسخط"، مضيفا أن "شرط أن يدير البنك المركزي الأفغاني مدير معين من قبل واشنطن، أمر غير مقبول على الإطلاق".

وشدد المبعوث الرئاسي الروسي لأفغانستان على أن "هذا ليس رأي المجتمع الدولي، أقول هذا بصفتي ممثل روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ونحن لسنا وحدنا في هذا الرأي".

المصدر: تاس